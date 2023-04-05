За даними слідства, були всі можливості для евакуації літака до Німеччини, але колишній гендиректор не віддав відповідного наказу та проігнорував пропозиції підлеглих.

Колишньому директору Державного підприємства "Антонов" повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення окупантами найбільшого у світі вантажного літака АН-225 "Мрія".

Про це повідомила Національна поліція України. Зазначається, що сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.

Наразі встановлено, що екс-посадовець, незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель "Мрія" згоріла.

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Також під час досудового розслідування встановлено, що літак АН-225 "Мрія" напередодні військового вторгнення Росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

"Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місті Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих", - повідомляє поліція.

Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі АН-124 "Руслан", які тоді перебували на території аеропорту.

Знищення літака "Мрія" і підозри керівництву ДП "Антонов"

Як повідомляв УНІАН, в перші дні повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний літак АН-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. На той момент повідомлялось, що борт був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.

Навесні командир знищеної "Мрії" Дмитро Антонов розповів, що за місяць до початку війни цей літак пропонували евакуювати до Лейпцигу, але керівництво ДП "Антонов" не діяло. Він також переконаний, що літак можна було евакуювати, навіть попри ремонтні роботи.

У жовтні в СБУ розповіли, що окремі працівники ДП "Антонов" тривалий час перешкоджали ЗСУ в організації протиповітряної та наземної оборони аеропорту, що призвело до знищення росіянами АН-225 "Мрія" та інших літаків. У відомстві додали, що під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.

На початку березня цього року Служба безпеки повідомила про підозру колишнім керівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії". Мова йде про екс-гендиректора підприємства, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. Двом фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Третій підозрюваний, переховується від правосуддя, його оголошено у розшук.

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