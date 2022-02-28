Міністр освіти і науки підписав відповідний наказ.

У зв'язку з війною випускники українських шкіл цього року звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Про це повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в Telegram-каналі.

"Через ситуацію в Україні, яка страждає від грубої, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнені від проходження державної підсумкової атестації учні, які завершують отримання початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії вимушені, адже головне сьогодні - це збереження здоров'я та життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.