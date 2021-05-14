Якщо на початку 2021 року на 1 вакансію претендувало 12-14 осіб, то зараз - приблизно 6 осіб.

Кількість безробітних в Україні за січень-квітень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилася на 12%.

Про це повідомила начальник управління надання послуг населенню Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Інна Бондіні під час прес-конференції.

"Якщо порівнювати з минулим роком - то констатуємо стабілізацію на ринку праці. Зараз на 12% менше безробітних, ніж за аналогічний період у 2020 році. Вакансій така сама кількість. Якщо на початку 2021 року на 1 вакансію претендувало 12-14 осіб, то зараз - приблизно 6 осіб. Звичайно, це усереднений показник і залежить від регіону і галузі економіки, але ми оперуємо статистикою Служби зайнятості. Ситуація на відкритому ринку праці може відрізнятися", - зазначила Бондіні.

Нагадаємо, за даними Національного банку, завдяки відновленню економічної активності в Україні у 2021 році рівень безробіття знизиться і в середньому за рік становитиме 9,1%.

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Автор: Богдан Слуцький