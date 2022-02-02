Це свято стосується працівники РАЦСів.

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про День працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ погоджено під час засідання уряду.

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"Установити в Україні професійне свято - День працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану, яке відзначати щороку 11 лютого", - йдеться у проекті указу.

Нагадаємо, в Україні відгуляли перше онлайн-весілля. На церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей.

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