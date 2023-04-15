Обом затриманим оголошено підозри, одного з них заарештували.

Служба безпеки України викрила ще дві схеми виманювання грошей з військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин.

Як повідомили в СБУ, у Київській області затримано мешканця Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника.

Встановлено, що жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом.

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За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території Білорусі та потребує складної операції.

"Задля "порятунку" захисника ділок запропонував переказати 2 тис. дол. на власні банківські картки. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували три факти отримання грошей і затримали його. Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено: три мобільні телефони та сім-карту, з якої зловмисник телефонував потерпілому; три банківські картки, на які отримував гроші; 90 набоїв різного калібру та бойову гранату", - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 190 (шахрайство); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім того, оперативники СБУ у Вінниці затримали керівника однієї з місцевих колекторських компаній, який вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері.

"У разі несплати погрожував фізичною розправою. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тис. грн. Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави", - додали в СБУ.

Затримання шахраїв в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України та правоохоронці Польщі ліквідували шахрайську схему з виманювання грошей з мирних жителів, які хотіли евакуюватися із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

Також іншою "цільовою аудиторією" цих шахраїв були чоловіки призовного віку. Так, за "окрему плату" зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.

Окрім цього, правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків жителів Маріуполя. Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

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