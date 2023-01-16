В автомобілі підозрюваного також знайшли понад 60 набоїв, придатних для стрільби з автомата Калашникова та ручного кулемета.

На Одещині розшукують чоловіка, який під виглядом збору коштів для Збройних сил України привласнив гроші громадян. Загалом він ошукав 26 людей.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, житель міста Ізмаїл виставив у мережі Інтернет відеозвернення про те, що здійснює збір коштів на свій банківський рахунок для військових, які стоять на блокпостах та охороняють місто. У такий спосіб "волонтер" зібрав від громадян 30 тис. грн, але на допомогу військовим їх не використав.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі чоловіка правоохоронці вилучили 62 набої, які, згідно з висновком експертного дослідження, придатні для стрільби з автомата Калашникова та ручного кулемета.

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Після того, як фігурант дізнався, що його буде притягнуто до кримінальної відповідальності, він залишив своє місце проживання, після чого був оголошений у розшук.

"Ізмаїльські поліцейські розшукують підозрюваного в шахрайстві та незаконному поводженні з бойовими припасами Далакова Владислава Сергійовича", – йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Шахрайство в Україні: останні новини

В Україні викрили нову схему виманювання грошей. Шахраї пропонують людям "переключити" їх на іншу "вишку", щоб нібито забезпечити стабільний зв'язок при відключенні світла.

У Києві судитимуть шахраїв, які ошукали чоловіка. Він невдало обміняв валюту та втратив майже 1 мільйон гривень. Зловмисники здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, щоб викликати у потерпілого довіру.

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