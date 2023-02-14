Під час обшуків у восьми областях України вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків жителів Маріуполя.

Як повідомляє Служба безпеки України, до організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Дениса Пушиліна.

"Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території", - йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців, щоб приховати сліди злочину учасники схеми "конвертували" вкрадені гроші у криптовалюту.

"Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через мережу Інтернет та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків. До обслуговування спецобладнання залучались десятки жителів з різних регіонів України, які "в темну" виконували вказівки своїх керівників", - розповіли в СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили і заблокували банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання.

Під час обшуків у восьми областях України вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.

Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, "виводячи" їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації "ДНР" та кураторів з ФСБ.

Шахрайські схеми в Україні: деталі

На Одещині розшукують чоловіка, який під виглядом збору коштів для Збройних сил України привласнив гроші громадян. Загалом він ошукав 26 людей.

В Україні викрили нову схему виманювання грошей. Шахраї пропонують людям "переключити" їх на іншу "вишку", щоб нібито забезпечити стабільний зв'язок при відключенні світла.