Шахраї видурили у людей понад 1,5 мільйона, обіцяючи людям евакуацію, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

Служба безпеки України та правоохоронці Польщі ліквідували шахрайську схему з виманювання грошей з мирних жителів, які хотіли евакуюватися із зони бойових дій.

Як повідомляє СБУ, зловмисники видурювали гроші з жителів фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

"За різні суми ділки "гарантували" місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави. Середня вартість таких "послуг" становила 30 тис. грн. В основному шахраї "роздавали" свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей. Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у своїх клієнтів брали "передоплату" у розмірі 50% від заявленої суми, а гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

"Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок. Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн", - додали в СБУ.

Також іншою "цільовою аудиторією" шахраїв були чоловіки призовного віку. Так, за "окрему плату" зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.

"У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм "умови" для евакуації. За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн Євросоюзу. Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну", - зауважили в спецслужбі.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох областях України виявлено мобільні телефони із доказами незаконної діяльності та 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.

Викриття шахраїв в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків жителів Маріуполя. До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Дениса Пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

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