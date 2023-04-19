У п'яти областях підтоплено понад 21 тис. га сільськогосподарських угідь.

Підтопленими в Україні унаслідок повені залишаються понад 1,7 тис. дворогосподарств та понад 400 будинків.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 15:00 підтоплені 488 дворогосподарств у Чернігівській області, 416 - Дніпропетровській, 323 - Кіровоградській, 210 - Київській, 153 - Черкаській, 107 - Полтавській та 18 - Волинській областях.

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Також підтоплені 409 будинків: Дніпропетровська область - 251, Кіровоградська - 87, Черкаська - 40, Чернігівська - 29 та Полтавська - два.

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 95 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів: Чернігівська - 31 та Київська - 1", - йдеться у повідомленні.

Усього підрозділами ДСНС відкачано 35 м. куб. води (з початку робіт - 16 тис. 349) та перевезено 198 осіб (з початку робіт - 2 тис. 302).

Підтоплення в Україні: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 19 квітня, Український гідрометеорологічний центр повідомив, що у найближчі три дні утримуватиметься максимальна позначка піку весняного водопілля у Верхньому Дніпрі.

У порівнянні з вчорашнім днем, 18 квітня, збільшилася кількість підтоплених дворогосподарств та будинків. У тому числі стало на два населені пункти більше, до яких порушений доступ транспортного сполучення.

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