Через паводок порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами, зазначили у ДСНС.

У п'яти областях України через паводок підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. "У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами: Чернігівська - 29 та Київська - 1", - зазначили у ДСНС.

Підтопленими залишаються 330 будинків у п'яти областях: Дніпропетровська - 170, Кіровоградська - 87, Черкаська - 42, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2.

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Також підтоплені 1 тис. 642 дворогосподарства у шести областях: Чернігівська - 488, Дніпропетровська - 333, Кіровоградська - 323, Київська - 210, Черкаська - 181 та Полтавська - 107.

"Загалом підрозділами ДСНС доставлено 653 кг продуктів, перевезено 1 тис. 985 осіб та відкачано близько 15 тис. 184 куб. м води. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Підтоплення в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення.

Вранці сьогодні, 18 квітня, у ДСНС повідомили, що на півночі України спостерігається тенденція зниження темпу підняття рівня води у річках. Понад 1,6 тис. дворогосподарств у шести областях та 330 будинків у п'яти областях залишаються підтопленими.

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