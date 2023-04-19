Каховська ГЕС працює не у повному технологічному режимі.

Через пошкодження Каховської ГЕС росіянами порушено весь цикл технологічних робіт інших українських ГЕС, пояснив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, коментуючи потоп у Києві.

Уся мережа гідроелектростанцій дозволяла українським фахівцям "у штучному режимі" тримати рівень Дніпра.

"Але ж на сьогодні, у зв'язку з агресією РФ, ми маємо пошкодження на Каховській ГЕС, яка працює не у повному технологічному режимі. Тому порушується весь цикл технологічних робіт самих ГЕС", - сказав Ткачук.

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Він додав, що українські ГЕС готували до "блекаутів" і тримали на них високий рівень води, щоби у зимовий період забезпечувати місто електроенергією.

"Це все чинники, які разом з весняним водопіллям, рясними дощами, порушенням технологічної роботи ГЕС призвели до повені на рівні метр і вище", - відповів Ткачук.

Потоп у Києві й інших містах - що відомо

В Україні продовжуються весняні паводки. На сьогодні, 19 квітня, у Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій областях оголосили гідрологічне попередження.

Крім того, під удар стихії потрапив й Київ. Через підвищення рівня води у Дніпрі затопило столичну набережну.

Фахівці попереджають, що пік весняного водопілля у Верхньому Дніпрі утримуватиметься ще найближчі три дні. Також у ці дні внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області.

Як писав УНІАН, у четвер, 20 квітня, в більшості областей України очікується невелике похолодання. Разом зі зниженням температури налетять дощі, зливи і грози. Лише місцями на півдні і крайньому заході стовпчики термометрів поповзуть вгору.

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