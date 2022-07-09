Російські військові вбили 347 українських дітей, поранення отримали - майже 700.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ постраждали майже тисяча українських дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 994 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 9 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 647", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти, з них 216 зруйновано повністю.

Як повідомляв УНІАН, у червні на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 44 дитини, яких рашисти незаконно вивезли до РФ і на тимчасово окуповані території. Більшість із повернутих - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

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