Олександр Стрюк зазначив, що місто дуже сильно постраждало через бої й більша його частина зруйнована.

Російські окупанти намагаються підмінити місцеву владу в Сєвєродонецьку. Вони намагаються провести перепис населення, яке залишилося, в тому числі й дітей.

Про це розповів міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Це роблять нібито для того, щоб з 1 вересня почати вчений рік. Вони визначили вцілілі школи й оголосили, що там навчатимуться діти. Хоча більшість вчителів виїхали в інші області України, а матеріально-технічна база сильно постраждала, тому такі заяви виглядають не дуже правдиво", - зазначив Стрюк.

При цьому він зазначив, що окупанти намагаються знайти працівників ЖКГ, які ще залишилися. За його словами, велика частина міста повністю зруйнована, тому вкрай складно відновити навіть подачу електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією, виїхати з міста можна тільки через тимчасово окуповані території.

За словами голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".

Станом на 1 липня росіяни намагалися створити в місті органи управління і відновити роботу комунальних служб, а також спостерігається важка ситуація з продуктами.

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