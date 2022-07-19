В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок повномасштабного збройного вторгнення РФ.
Про це у своєму Telegram повідомив Офіс генерального прокурора.
"Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 19 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 676", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.
Так, у ніч на 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5 місячна дитина.
"Під час фіксації злочинів, вчинених в Запорізькій області, стало відомо про поранення дев’яти дітей від 4 до 16 років внаслідок обстрілів цивільних об’єктів окупантами", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що стало відомо, скільки тіл замордованих окупантами українців виявили на Київщині.
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