Одразу після обстрілу на місці воєнного злочину РФ з'явилися пропагандистські ЗМІ.

На Миколаївщині окупанти вбили 4 людей заради постановочного сюжету. Рашисти обстріляли житловий будинок з міномета. Одразу після цього на місці воєнного злочину РФ з'явилися пропагандистські ЗМІ.

Про це повідомляється у новому зведенні від Оперативного командування "Південь".

Так, на околиці міста Снігурівка окупанти вдарили по житловому будинку. Рашисти вбили 4 мирних мешканців та намагалися звинуватити у цьому наших військових.

"В Снігурівці окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України", - повідомляють в ОК "Південь".

Проте рашисти видали самі себе. Одразу після обстрілу до місця інциденту як на замовлення приїхали журналісти пропагандистських ЗМІ. Вони миттєво почали знімати сюжети та звинувачували у обстрілах ВСУ.

"Підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів", – додали в Оперативному командуванні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

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