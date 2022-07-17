Більшість цивільних громадян були вбиті з вогнепальної зброї.

У Київській області, яка перебувала під окупацією, виявили вже 1346 тіл мирних мешканців, які були вбиті російськими віськовими.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні вже ця цифра – 1346 тіл убитих цивільних людей", - сказав він, дадавши, що більшість людей були вбиті з вогнепальної зброї.

"Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", - сказав Нєбитов.

Також він повідомив, що наразі на у Київській області близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення розстріляних російськими загарбниками мирних жителів. 7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.

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