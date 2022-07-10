На сьогодні внаслідок бомбардувань та обстрілів російських військ поранень зазнали майже 650 дітей.

В Україні зростає кількість дітей, поранених під час повномасштабного збройного вторгнення РФ.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що станом на ранок 10 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв повномасштабної збройної агресії Російської Федерації за добу не змінилася - 347.

Зросла кількість поранених – 648 дітей.

"Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 187, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Так, 9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків у центрі Харкова отримала поранення 12-річна дівчинка.

Крім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2 тис. 116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що парамедик розповіла, чому деякі люди відмовляються евакуюватися з гарячих точок України.

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