В Україні зростає кількість дітей, поранених під час повномасштабного збройного вторгнення РФ.
Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що станом на ранок 10 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв повномасштабної збройної агресії Російської Федерації за добу не змінилася - 347.
Зросла кількість поранених – 648 дітей.
"Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 187, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Так, 9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків у центрі Харкова отримала поранення 12-річна дівчинка.
Крім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2 тис. 116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що парамедик розповіла, чому деякі люди відмовляються евакуюватися з гарячих точок України.
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