Одні чекають на РФ, а інші сліпо вірять у ЗСУ та не хочуть залишати домівки.

Парамедик батальйону ЗСУ та депутат Київської міської ради Аліна Михайлова розповіла, чому деякі люди відмовляються евакуюватися з гарячих точок України. Мешканці міст, які постійно знаходяться під обстрілами, іноді не хочуть їхати до безпечних регіонів.

Одні люди чекають на РФ, інші сліпо вірять у ЗСУ, розповіла в інтерв'ю "24 каналу" Михайлова.

Парамедик пригадує, що у Лисичанську вона бачила, як діти каталися на гойдалках під час обстрілів. Військові просили малечу ховатися, проте батьки дітей стояли поруч та не боялися й казали, що вже звикли жити у таких умовах.

"На це боляче дивитися, тому що люди і діти не мають до цього звикати. Це абсолютно фейкова безпечність, що до тебе не прилетить. Усі були шоковані такою безвідповідальністю з боку батьків. Дітям було по 5 – 6 років", - розповіла Михайлова.

Деякі люди чекають на прихід "русского мира". Таких "ждунів" небагато. Військові, коли заходили у Лисичанськ та Сєвєродонецьк, розуміли, що побачать людей, які чекають на РФ.

"Це те, що ми історично здобули. Усі попередні роки до війни і всі роки війни українізацію Сходу не проводили. За роки радянської влади туди наганяли просто купу росіян, які русифікували край, а розвитку української мови та культури як такого не було, це все утискалося", – переконана вона.

Також є люди, які відмовляються від евакуації, бо сильно вірять в ЗСУ. Вони чекають на українських військових та не хочуть виїжджати. Але вони не розуміють, що можуть заважати ЗСУ.

"Наприклад, у Бахмуті до нас часто підходять люди, які пропонують хліб, якусь їжу, і кажуть: "Ми звідси не поїдемо, бо знаємо, що ви звідси не підете. Ми віримо в Збройні Сили, і ви будете поряд з нами завжди"... Наприклад, у Лисичанську та Сєвєродонецьку велися вже вуличні бої – безпосередньо в містах. І перед тим, як виставити пушку, гармату, міномет, що будуть стріляти по позиціях росіян, треба подивитися, чи немає поряд місцевих. Якщо вони є – треба обирати іншу точку. А я нагадаю, що таке планування на той момент і у тих містах, – це час, який не можна втрачати", – розповіла парамедик.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти збільшили масштаби підкупу для збору даних українців на захоплених територіях.

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