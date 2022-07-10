Окупанти продовжують обстрілювати ракетами прифронтові території.

Російські окупанти в суботу, 9 липня, провели безуспішну бойову розвідку на північному заході Херсонської області на її кордоні з Дніпропетровщиною. ЗСУ відбили дії російської розвідки в Князівці та Ольгиному.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Генштаб України заявив, що російські сили зосереджені на захисті зайнятих позицій і стримуванні українського наступу за допомогою "наявних вогневих засобів", що, ймовірно, має на увазі, що російські сили стикаються з проблемами логістики в регіоні, що загострюються", - сказано в повідомленні.

Окремо згадується удар ЗСУ по російському складу боєприпасів в аеропорту Херсона (Чорнобаївка) і ворожа атака шістьма ракетами по Миколаєву.

"Українське Південне оперативне командування заявило, що російські сили продовжують модифікувати свої системи ППО С-300 для ураження наземних цілей, що, якщо це правда, також може означати, що російські сили на Південній осі стикаються з нестачею ракет", - стверджують в ISW.

Окупанти продовжують обстрілювати українські поля на півдні під час збору врожаю. При цьому в Міноборони країни-агресора факти обстрілів спростовують, називаючи відео з пожежами старими.

Як повідомлялося, напередодні на півдні України ЗСУ знищили чотири ворожих склади з боєприпасами.