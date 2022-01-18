Упаковку ласощів з усміхненим журналістом можна купити за 60 гривень.

В українських магазинах з'явився ще один кондитерський виріб від журналіста Дмитра Гордона. На додаток до "Гордону в шоколаді" будуть випускати і "Гордона халву" з додаванням какао.

Фото нових солодощів опублікувало видання Страна.

Журналісти повідомляють, що вартість однієї упаковки становить 60 гривень за 200 грамів. Як і "Гордон в шоколаді", який також представлений в асортименті магазину, упаковку прикрашає фотографія усміхненого Гордона.

Читайте такожГордон нестандартно відреагував на свій портрет з траурною стрічкою під Радою (відео)Виробляють кондитерський виріб в Донецькій області, на Дружківській кондитерській фабриці.

Нагадаємо, що раніше Гордон анонсував виробництво і появу на прилавках магазинів ще одних незвичних ласощів. Як заявив журналіст, у свою лінійку кондитерських виробів він хоче додати ще одне, яке буде називатися "Яйця Гордона в шоколаді в золотій піраміді".

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