Небезпечний арахіс завезли з Єгипту.

Українців попередили про небезпечні горіхи. Виявилося, що до нашої країни завезли арахіс, в якому знайшли перевищення максимально допустимих рівнів речовини, яка викликає набряк мозку та навіть злоякісні пухлини.

"До Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 19 січня 2023 року №2022.3810 - fup 3, стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в арахісі в шкарлупі, що експортувався з Єгипту (експортер: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt) через Польщу (імпортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland) до України (одержувач: ТзОВ "ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН", вул. Височана, 13-Г, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 78100)", - повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Власників магазинів попередили про необхідність вилучення такого арахісу з обігу. Оператори ринку мають прослідкувати за ситуацією та письмово повідомляти про порушення у Держпродспоживслужбу.

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"Афлатоксин-В1 – отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність", - наголосили в установі.

Небезпечна їжа

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі купівля енергетичного солодкого батончика ледь не закінчилася трагедією. Покупниця знайшла в ньому уламки, якими ледь не порізалася. Подрузі жінки не пощастило, вона випадково проковтнула шматочок гострого леза.

А декілька днів тому в Україні виявили небезпечне печиво з речовиною, що викликає параліч. Румунське печиво експортувала Польща.

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