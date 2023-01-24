Румунське печиво експортувала Польша.

В Україні виявили небезпечне печиво, у ньому міститься речовина, що викликає жахливі наслідки, навіть параліч. Нині це печиво вилучили з продажу, проте у Держпродспоживслужбі Івано-Франківської області закликають українців бути пильними.

"Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) надійшло повідомлення від 12.01.2023 № 2022.7376-fup 4 стосовно виявлення високого вмісту акриламіду в печиві, що виготовлене в Румунії (виробник: Ro Star S.A., Romania) та експортувалось з Польщі (оптовик: VYV DISTRIBUTION Sp. z o.o., Poland) до України (одержувач: ТзОВ "ЛЬВІВІМПОРТ", вул. Володимира Великого, 2, м. Львів, 79021)", - йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попередила про необхідність вилучення печива з продажу. Покупців закликали повідомляти Головному управління установи про випадки виявлення продукції з небезпечною речовиною.

Відео дня

"Акриламід – органічна сполука, амід акрилової кислоти складу CH2CHCONH2. Має високу розчинність у воді, спиртах. Проявляє сильні нейротоксичні властивості. Характерною особливістю акриламіду є те, що ознаки отруєння проявляються лише після прихованого періоду від кількох днів до тижнів", - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Також повідомляється про симптоми ураження речовиною. Вона викликає посилене потовиділення на руках та ногах, оніміння та параліч кінцівок. Окрім цього, при контакті з очима акриламід викликає подразнення та пошкоджує рогівку ока. Вдихати речовину також дуже небезпечно. Пара та пил акриламіду можуть негативно вплинути на нервову систему.

Небезпечна їжа

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі знайшли гострі уламки ножа в батончику. Покупниця дивом не порізалася, а ось її подрузі пощастило менше - вона проковтнула шматочок металу. Також нещодавно стало відомо, як змінився плавлений сирок "Дружба" та чи можна знайти безпечний продукт у магазинах.

Також експерт з прав споживачів Максим Несміян розповів, які пастки готує дешевизна деяких товарів. Він радить ніколи не купувати деякі дешеві продукти, адже вони можуть бути небезпечними.

Вас також можуть зацікавити новини: