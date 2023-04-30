В Умані сьогодні попрощаються з п'ятьма загиблими внаслідок влучання російської ракети в житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "... Це стосується всіх і кожного. Наш спільний біль", - прокоментував він.
Табурець зазначив, що жалоба - не формальність, а найменше, що кожен може зробити, аби підтримати тих, хто втратив найцінніше. "Це про людяність", - зауважив він.
Як додала мер міста Ірина Плетньова, сьогодні відбудеться поховання:
- Ремез Наталії Леонідівни 1961 р.н.;
- Тройчук Ульяни Романівни 2014 р.н.;
- Корінної Світлани Григорівни 1963 р.н.;
- Шульги Софії Дмитрівни, 2011 р.н.;
- Писарєва Кирила Анатолійовича 2005 р.н.
"Прошу долучитись усіх небайдужих уманчан до прощання", - закликала мер Умані.
Ракетний удар 28 квітня
Рано вранці 28 квітня росіяни провели масований ракетний удар по Україні. Були запущені 23 ракети і два дрони. Українська ППО збила 21 ракету. Одна з незбитих ракет влучила у житлову багатоповерхівку в Умані.
Внаслідок влучання загинули 23 мирних українців, серед яких шестеро дітей. Влада області після трагедії оголосила триденну жалобу за загиблими.