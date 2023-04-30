В Черкаській області оголошено триденну жалобу за загиблими.

В Умані сьогодні попрощаються з п'ятьма загиблими внаслідок влучання російської ракети в житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "... Це стосується всіх і кожного. Наш спільний біль", - прокоментував він.

Табурець зазначив, що жалоба - не формальність, а найменше, що кожен може зробити, аби підтримати тих, хто втратив найцінніше. "Це про людяність", - зауважив він.

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Як додала мер міста Ірина Плетньова, сьогодні відбудеться поховання:

Ремез Наталії Леонідівни 1961 р.н.;

Тройчук Ульяни Романівни 2014 р.н.;

Корінної Світлани Григорівни 1963 р.н.;

Шульги Софії Дмитрівни, 2011 р.н.;

Писарєва Кирила Анатолійовича 2005 р.н.

"Прошу долучитись усіх небайдужих уманчан до прощання", - закликала мер Умані.

Ракетний удар 28 квітня

Рано вранці 28 квітня росіяни провели масований ракетний удар по Україні. Були запущені 23 ракети і два дрони. Українська ППО збила 21 ракету. Одна з незбитих ракет влучила у житлову багатоповерхівку в Умані.

Внаслідок влучання загинули 23 мирних українців, серед яких шестеро дітей. Влада області після трагедії оголосила триденну жалобу за загиблими.

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