Перейменування міста нардеп назвав наступним кроком декомунізації.

Народний депутат України від "європейської солідарності" та екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович висловився про вимогу мовного омбудсмена перейменувати ряд міст. Політик оцінив терміни перейменування Сєвєродонецька і вказав, що це вже давно було пора зробити.

Про це В'ятрович розповів виданню "Обозреватель".

Нардеп підтримує ідею перейменування Сєвєродонецька і вважає, що це буде наступним етапом декомунізації України. За словами В'ятровича, зміна назви міста може відбутися вже найближчим часом.

"Наявність русифікованих назв на карті України є ознакою російської імперської політики. Нам давно слід було позбутися таких слідів російського імперського панування на нашій території", - заявив В'ятрович.

Політик вважає, що перейменування Сєвєродонецька є деколонізацією - новим кроком у декомунізації. В'ятрович нагадав про те, що назва міста походить від назви річки Сіверський Донець, яка є притокою російської річки Дон.

Читайте такожРада повернула стару назву декомунізованому селу на Львівщині"Тому я всіляко підтримую цю ініціативу. Готовий підтримати її і як народний депутат... Після знищення комуністичних нашарувань ми повинні визначити нашарування часів Російської імперії і відновити українську топоніміку", - вказав нардеп.

Перейменування Сєвєродонецька та інших населених пунктів має відбутися після декількох етапів, розповів В'ятрович. Так, в закон "Про географічні назви" повинні внести зміни, а потім Верховна Рада буде приймати рішення про зміну назви кожного з населених пунктів.

За словами нардепа, якщо парламентська більшість підтримає таке рішення, перейменування Сєвєродонецька та інших міст може бути реалізовано в найкоротші терміни.

"Коли ми ставили перед собою завдання декомунізації, воно було набагато масштабнішим. Йшлося про тисячі населених пунктів. Зараз масштаби перейменувань не будуть такими великими, тому це можна швидко реалізувати", додав В'ятрович.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада мовний омбудсмен виступив з вимогою перейменувати ряд міст. У списку виявилося більше десятка населених пунктів.

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Автор: Поліна Кузенко