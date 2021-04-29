В'ятрович назвав це святкування недоречним та назвав цю акцію "дивною".

Народний депутат України від "Європейської Солідарністі" та екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович вважає, що не треба було святкувати День створення СС "Галичина".

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

В'ятрович назвав це святкування недоречним та назвав цю акцію "дивною".

"Я абсолютно вважаю, що відзначати, святкувати створення чергового якогось військового формування з українців в лавах чужої армії абсолютно недоречно. На жаль, у 20-му сторіччі було багато формацій, куди мобілізували чи то силою, чи то пропагандою українців воювати за чужі інтереси. Саме це сталося 28 квітня 1943 року, коли створювалася Ваффен СС дивізія "Галичина". Тут немає чого святкувати, насправді", - сказав В'ятрович.

Марш на честь "Галичини" в Києві

Увечері 28 квітня на Арсенальній площі у Києві розпочався Марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення першої української дивізії «Галичина».

В заході взяли участь близько 100 людей, вони влаштували ходу через центр міста. Активісти несли символіку дивізії та сучасних українських підрозділів.

Ще до початку ходи один з присутніх почав вигукувати гасла проти маршу (зокрема - "есесівська сволота"), однак поліція відвела його з місця пригоди, аби уникнути конфліктів.

Акція завершилась мирно, учасники провели мітинг на Майдані незалежності та розійшлись.

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Автор: Олег Давигора