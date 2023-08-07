Поки Вадим Денисенко пропонує продовжити заборону на виїзд чоловіків з України і після повномасштабної війни, його повнолітній син Андрій спокійно живе і мандрує Європою.

Повнолітній син колишнього народного депутата Вадима Денисенка, який видав скандальну заяву про те, що після війни українських чоловіків треба ще 3 роки не випускати за кордон, мешкає в Європі всю повномасштабну війну мандрує європейськими містами, пише ZAXID.NET.

Видання зазначає, що з відкритих джерел можна дізнатись, що Андрій Денисенко народився 22 вересня 2004 року, тобто невдовзі йому виповниться 19 років. Син нардепа у своїх соцмережах вказав, що навчається у Віденському університеті.

Впродовж 2022 та 2023 років Денисенко молодший активно подорожував та вів російськомовний блог про подорожі на YouTube (деякі відео можна знайти і на російському відеосервісі Rutube). За час повномасштабної війни у його рідній країні Андрій відвідав Іспанію, Фінляндію, Латвію, Естонію, Чехію, Словаччину тощо.

Відео дня

На тлі підвищеної уваги до його персони після скандальних заяв батька Андрій приховав всі відео зі свого каналу на YouTube. Втім прев'ю відеороликів все ще доступні у кеші пошуковика Google, а на сторінці сина екс-нардепа в TikTok досі є контент, пов’язаний з його мандрами (він теж російською).

Вадим Денисенко - подробиці скандалу з екс-нардепом

Напередодні керівник Інституту майбутнього, екс-нардеп та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни – принаймні у перші три роки. На думку Денисенка, інакше відтік громадян з України продовжуватиметься.

Після того, як на екс-нардепа обрушився шквал критики, він спробував перефразувати свою заяву і зазначив, що завадити відтоку громадян за кордон після повномасштабної війни без запровадження адміністративних обмежень, на його думку, неможливо. Також він додав, що буцімто без таких обмежень в Україну "протягом наступного десятиліття сюди буде завезено 2-3 млн жителів Азії".

Нагадаємо, Вадим Денисенко – колишній журналіст. У 2014-2019 роках, Денисенко був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка". У 2019 балотувався від партії "Сила і честь", яка не пройшла в парламент. Наразі він є виконавчим директором аналітичного центру Інститут майбутнього, серед засновників якого – екс-радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Певний час (до січня 2023 року) також був радником міністра внутрішніх справ України. На тлі бурхливої реакці в МВС наголосили, що Денисенко вже не є радником міністра, а його публічні висловлювання слід вважати його особистою думкою.

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