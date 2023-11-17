Сторона захисту Коломойського повідомила, що має вивчити цю ухвалу суду, аби визначитись із подальшими діями.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила адвокатам бізнесмена Ігора Коломойського змінити підслідність досудового розслідування справи "Приватбанку" і забрати її у Бюро економічної безпеки, щоб передати до Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду оголосила суддя Даниїла Чорненька:

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича Краглевича В'ячеслава Вікторовича залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 жовтня 2023 року залишити без змін"

Сторона захисту Коломойського повідомила, що має вивчити цю ухвалу суду, аби визначитись із подальшими діями.

Адвокат В'ячеслав Краглевич перед тим, як суд оголосив це рішення, повідомив, що вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що дане провадження стосовно "Приватбанку" не підслідне Бюро економічної безпеки (БЕБ). У цьому зв'язку, адвокати раніше подавали клопотання до генерального щодо визначення належного суб'єкта, який має право здійснювати досудове розслідування у даному провадженні.

Водночас, адвокати отримали відвідь не від генерального прокурора чи його заступника, як це передбачено вимогами КПК України, а за підписом одного з прокурорів групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, де прокурор відмовив у задоволенні клопотання.

Адвокат Олег Пушкар наголосив, що існують підстави, аби досудове розслідування здійснювалось саме Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Зокрема, долучені матеріали щодо повідомлення Коломойському про підозру з боку НАБУ чітко визначають, що підставою для визначення підслідності за Національним антикорупційним бюро є факт обіймання Коломойським посади голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Відповідно, справу має розслідувати НАБУ, а не БЕБ.

Адвокат Олександр Лисак повідомив, що сторона захисту вживає заходів, аби зняти суперечку, хто саме має розслідувати справу "Приватбанку". Він відстоює позицію, що це має робити НАБУ.

Нагадаємо, 16 листопада в ході апеляції колегія суддів після вивчення матеріалів справи зменшила розмір застави для Коломойського з 3,9 млрд грн до 3 млрд 712 тис. грн.

Справа Коломойського

Бізнесмен Ігор Коломойський перебуває під арештом з початку вересня, коли йому оголосили підозру у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був.

Незважаючи на заяви адвокатів Коломойського про незадовільний стан його здоров'я, суд першої інстанції та апеляційний суд відмовляються відпустити бізнесмена з-під варти. Зокрема, захист підкреслює, що Коломойський має серйозні проблеми зі здоров'ям, які потребують постійного нагляду лікаря та унеможливлюють його перебування у СІЗО.

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