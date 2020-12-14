У місті Дрогобич Львівської області затримано чоловіка, який сокирою пошкодив пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ.
Читайте такожЩе одна ханукія спаплюжена в Києві (фото)Про це повідомляє Управління поліції охорони у Львівській області у Facebook.
Згідно з повідомленням, 12 грудня до працівників поліції охорони надійшла інформація про те, що на вул. Ярослава Осмомисла у Дрогобичі перебуває чоловік з сокирою.
Після обстеження території, працівниками поліції охорони було виявлено та затримано підозрюваного, 1980 р. н.
«Як виявилось згодом, дана особа здійснила хуліганські дії, а саме, сокирою пошкодила пам’ятник Івану Павлу ІІ», - йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
За інформацією місцевих ЗМІ, зловмисник пошкодив пам’ятник Івану Павлу ІІ, відтявши йому пальці.
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