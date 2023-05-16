В окупованому місті чоловік намагався уникати зустрічі з росіянами, але йому це не вдалось.

Американець, вчитель англійської Тімоті Моралес написав книгу, в якій розповів, як понад 8 місяців виживав в окупованому Херсоні.

Як передає кореспондент УНІАН, Моралес зазначив, що мешкає в Україні 17 років, із яких 15 - у Херсоні, де викладав англійську. Напередодні повномасштабного вторгнення чоловік був у США, де знайомі попереджали, що РФ готується до нападу.

"Я не припускав, що Путін настільки тупий, щоб піти на таке. Думав, вони блефують, як це було раніше, однак я помилився", – розповів він. Письменник додав, що 24 лютого 2022 року його син був у Києві, а донька разом із ним – у Херсоні.

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Намагаючись з донькою виїхати з окупованого Херсона, Моралес бачив, як на Бериславському шосе точаться бої між українськими та російськими танками. Вони тоді не ризикнули їхати далі, але потім доньку вдалося переправити у безпечне місце, а сам викладач залишився в місті.

Він пояснив, що розумів, що з паспортом громадянина США та не дуже гарною російською не зможе пройти через блок-пости, які загарбники облаштували навкруги.

В окупованому місті чоловік намагався уникати зустрічі з росіянами, але йому це не вдалось – його затримали співробітники ФСБ, та декілька годин допитували. Як пояснив Моралес, напередодні він встиг сховати свій іноземний паспорт, гроші тощо, та видавав себе за ірландця.

"Тоді мене відпустили, але я одразу перебрався в інше житло та до звільнення міста майже не виходив на вулицю", - розповів письменник.

Він прожив в окупованому Херсоні 8,5 місяців, із яких останні 10 днів – без світла, зв’язку та води.

"Одного дня я побачив у вікно автівку з маленьким українським прапором, і подумав, якісь сміливці (місцеві жителі – УНІАН), але потім побачив іншу автівку, в якій було багато людей та українських прапорів, та зрозумів, що Херсон звільняють", – сказав Моралес.

Ситуація в Херсоні

З початку березня 2022 року місто перебувало під тимчасовою окупацією Російської Федерації, проте 11 листопада 2022 року в рамках контрнаступу на півдні було звільнене ЗСУ.

Однак окупанти постійно тероизують жителів міста обстрілами. Так, армія РФії вранці 15 травня атакувала Херсон дронами. В результаті удару російських окупантів серйозні руйнування отримала будівля одного з навчальних закладів. За даними місцевої влади, жертв і постраждалих в результаті атаки не було.

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