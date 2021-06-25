У березні 2015 року Коцабу звинуватили у державній зраді.

Співробітник каналу «Перший незалежний» з оточення депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука Руслан Коцаба заявив, що на нього скоїли напад на вокзалі в Івано-Франківську.

Про це він написав у Facebook.

Інцидент, за словами Коцаби, стався на вокзальному пероні близько 00:30. Він додав, що був змушений звернутися в лікарню і відкласти заплановані зустрічі.

На фото Коцаба усміхається в медичному кабінеті з зеленкою на обличчі. Пізніше співробітник каналу Медведчука виклав знімок медичної довідки з діагнозом: хімічний опік ока.

Зустріли Коцабу на вокзалі члени місцевих політичних рухів». У Telegram вони пишуть, що кожна зустріч з Коцабою в Івано-Франківську «закінчується завжди привітно та кольорово».

Напад на співробітника каналу Медведчука в організації пояснюють його співучастю в антиукраїнській інформаційній кампанії Росії.

«Карпатська Січ спільно з бійцями 4-ї РС ДУК "Правий Сектор", членами ВО "Тризуб" ім. С. Бандери та Фрайкору зустріли на пероні вокзалу місцевого сепаратиста, привітались так, як говорять звичаї міста та додали кольору в життя. Якщо Руслан думає, що на цьому все, то він, а також його прибічники та соратники помиляються, кольорів буде більше і частіше», – пишуть вони у Telegram.

Хто такий Коцаба

Як пише журналіст Отар Довженко у блозі Детектор Медіа, у 2000-ті Руслан Коцаба очолював рибоохорону в Івано-Франківській області. Та вже на початку 2005-го долучився до громадського руху, причетного до одіозного політика Владислава Каськіва.

Пізніше перейшов у журналістику. В часи російсько-української війни проводить «антивоєнний» телеміст з «громадськістю» окупованої частини Луганської області й виступав на росТБ нібито «на захист України». Працював «стрімером» 112-Україна.

Коцаба закликав до федералізації, маніпулятивно посилаючись на погляди В’ячеслава Чорновола. Згодом правоохоронці відкрили справу проти Коцаби за статтею про державну зраду за заявою івано-франківського волонтера й активіста Тараса Дем’яніва.

Вже невдовзі 112-Україна офіційно заявив, що розірвав договір з журналістом і не підтверджував того, що Коцаба їздив на Донбас за їхнім редакційним завданням. Незалежна медіапрофспілка оголосила, що видала прес-картку Коцабі помилково.

У суді зазначили, що Коцаба на замовлення росіян готував зйомки антивоєнної акції на Прикарпатті. У березні 2015 року його звинуватили у державній зраді.

Того ж року міськсуд Івано-Франківська визнав Коцабу винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ і засудив на 3,6 років позбавлення волі. У липні 2016-го суд підтримав апеляцію його адвокатів і випустив засудженого. Після 524 днів він вийшов на волю.

За оскарженням прокурора Апеляційний суд Івано-Франківської області передав справу до Коломийського райсуду. Справу розглядають дотепер.

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Автор: Яна Ставська