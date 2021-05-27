Розмір штрафних санкцій стосовно кожного з телеканалів перевищує 100 тисяч гривень.

Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканали NewsOne, "НАШ" та "112 Україна" за заклики до розпалювання війни, а також дискримінацію українських Збройних сил.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Як відомо, NewsOne, "112 Україна" на цей час заблоковані, їх пов'язують з народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком, а "НАШ" належить екс-нардепу Євгену Мураєву.

Розмір нових штрафних санкцій стосовно кожного з телеканалів перевищує 100 тисяч гривень. У цілому канали повинні заплатити близько півмільйона гривень штрафів.

Читайте такожТранслював Азарова: Нацрада перевірить телеканал "НАШ"Так, телеканал "112 Україна" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 114 тисяч гривень за висловлювання екс-нардепа Петра Симоненка в передачі "Голос народу" від 29 і 31 січня 2021 року. Зазначається, що Симоненко назвав збройний конфлікт на Донбасі "громадянською війною".

Телеканал NewsOne повинен сплатити штраф у розмірі 114 тисяч гривень за висловлювання гостя програми від 4 січня 2021 року "Епіцентр української політики" В'ячеслава Піховшека, з ксенофобськими, дискримінаційними та принизливими ознаками. Ні ведуча, ні керівництво каналу не вжили заходів для припинення правопорушення.

А ось телеканал "НАШ" отримав відразу два штрафи на суму понад 228 тисяч гривень. Перший – за передачу "Марафон" від 15 грудня 2020 року, в якій екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров заперечив участь Росії в збройної агресії проти України. Другий – за трансляцію тієї ж передачі від 15 січня 2021 року. У ній нардеп V-VII скликань Верховної Ради Олена Бондаренко називала українських військовослужбовців "злочинцями".

Блокування телеканалів Медведчука

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від партії ОПЗЖ Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK та "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц