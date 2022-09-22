Автор цієї петиції наголошує, що для реалізації зазначених змін у харчуванні військових "немає значних перешкод.

Петиція до президента Володимира Зеленсько про введення вегетаріанських та веганських сухих пайків для військових ЗСУ набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянули очільник держави.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Петицію створив військовий ЗСУ Петро Павлов. Він наголосив, що будучи військовослужбовцем, людина має певні обмеження у виборі харчування, оскільки здебільшого ситуація залежить від того, чим саме бійців забезпечує держава. Він нагадав, що Міністерство оборони ще багато років тому планувало поступово впровадити харчування для військових за стандартами армій країн НАТО, одним із яких є врахування особливостей харчування бійців.

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"Введення до існуючих сухих пайків додаткових, що зможуть врахувати дані особливості, зможуть вирішити цю проблему, зокрема в умовах відсутності "кухні", а саме в зонах безпосереднього виконання завдань", – додав автор петиції.

Павлов пояснив, кому у ЗСУ потрібні нові сухпайки:

для людей, які не вживають м'ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних поглядів;

для теїстів – вірян, для яких веганські пости особливо поширені;

для людей з обмеженою можливістю організму засвоювати лактозу;

для людей з періодичними проблемами із травленням тощо.

"Для прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетаріанський американський військовий MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Їжа, готова до вживання") з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для "об'їдання", а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов'язків", – зазначив автор петиції.

На думку військового, нині для реалізації зазначених змін у харчуванні ЗСУ "немає значних перешкод", тому що:

їжа рослинного походження не лише не дорожча за "м'ясну", але в багатьох компонуваннях навіть дешевша;

подібний крок наблизить ЗСУ до високих стандартів та приверне увагу для потенційних рекрутів;

виготовлення та закупівля подібної продукції зберігає екосистему;

це збереже та відновить втрачене здоров'я військовослужбовців, що потенційно наблизить країну до перемоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міноборони підготувалося до забезпечення Збройних сил України зимовим одягом. Його невеликими партіями почали закуповувати ще з літа.

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