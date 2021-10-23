Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підкреслила, що "фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном".

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова запевняє, що всіх, хто продає і купує фальсифіковані сертифікати про вакцинацію від COVID-19, знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це вона написала у Facebook.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте", - наголосила генпрокурор.

За словами Венедіктової, свою позицію вона донесла всім без винятку прокурорам.

"Такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити", - зауважила генпрокурор.

Вона підкреслила, що "фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном. За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців "липи"".

Венедіктова зазначила, що динаміка заражень і смертності від COVID-19 б’є антирекорди.

"Тим часом продовжує рости і статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз", - наголосила вона.

Венедіктова нагадала, що днями через підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію, з якими екс-народний депутат Надія Савченко та її сестра прибули до аеропорту "Бориспіль", розпочато кримінальне провадження.

Венедіктова зазначила, що "половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення".

"В 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. І це тільки початок. Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо. Бонусом до путівок продають фейкові негативні тести на COVID-19, тим самим розширюючи географію можливого розповсюдження небезпечного вірусу", - додала Венедіктова.

Вона закликала ділків зупинитися й запевнила, що їх знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності.

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Венедіктова також повідомила, що розслідується провадження щодо групи осіб, які фальсифікували довідки діагностичного центру та медзакладу про результати лабораторних досліджень на COVID-19 та видавали такі довідки за грошову винагороду громадянам, які перетинали лінію розмежування із тимчасово окупованою територією через КПВВ "Станиця Луганська".

Генпрокурор нагадала, що карають і тих, хто продає псевдодовідки, і тих, хто їх купує.

Зокрема, на Волині Любомльський районний суд виніс 5 вироків людям, яких зупинили із підробленими міжнародними свідоцтвами в пункті пропуску "Ягодин".

Як повідомляв УНІАН, в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк