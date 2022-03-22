Як повідомила Ірина Верещук, дорога з Чернігівщини замінована і прострілюється окупантами.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що організувати гуманітарний коридор з Чернігівської області неможливо.

Про це вона сказала сьогодні в ефірі інформаційного марафону.

"Переговори з окупантами щодо Чернігівщини тривають, але на сьогодні було прийнято рішення, що великий гуманітарний коридор буде занадто небезпечним. Дорога замінована, вона чітко прострілюється, ви знаєте цинізм окупантів, ми можемо завдати шкоди нашим людям, які будуть їхати по цьому коридору", - зазначила Верещук.

Водночас вона вважає, що найпроблемнішими напрямками для організації гуманітарних коридорів зараз є Харківська область і Маріуполь.

Також Верещук повідомила, що окупанти продовжують блокувати завезення гуманітарних вантажів на Херсонщину.

Крім того, за словами віце-прем’єра, через 1,5 добову комендантську годину сьогодні не здійснюється евакуація людей з кризових населених пунктів у Київській області.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що внаслідок постійних бомбардувань у місті вбито сотні людей, місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, повністю знищена інфраструктура.

При цьому для виїзду з міста не було організовано жодного гуманітарного коридору.

Вас також можуть зацікавити новини: