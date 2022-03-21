З'явилася інформація про викрадення сільських голів на Чернігівщині / фото REUTERS

Російські війська незаконно затримують представників місцевого самоврядування у Чернігівській області. Мета і причина затримання - невідома. 

Про це заявила пресслужба Чернігівської обласної військової адміністрації, пише Суспільне.

Уточнюється, що в неділю, 20 березня, в селищі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади російські окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. 

Дану інформацію виданню анонімно підтвердили і місцеві жителі. 

"Прийшли до нього в двір, забрали, вивели і відтоді не виходить зв'язок", - розповіла місцева жителька.

Причини затримання чиновників не повідомляються. 

Крім того, окупанти незаконно затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади. Місцеві жителі повідомляють, що чиновника могли вивезти в Росію.

Нагадаємо, війська України вже знищили 11 ворожих батальйонів танків, зазначив радник очільника Офісу президента.

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