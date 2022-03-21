Російські війська незаконно затримують представників місцевого самоврядування у Чернігівській області. Мета і причина затримання - невідома.
Про це заявила пресслужба Чернігівської обласної військової адміністрації, пише Суспільне.
Уточнюється, що в неділю, 20 березня, в селищі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади російські окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну.
Дану інформацію виданню анонімно підтвердили і місцеві жителі.
"Прийшли до нього в двір, забрали, вивели і відтоді не виходить зв'язок", - розповіла місцева жителька.
Причини затримання чиновників не повідомляються.
Крім того, окупанти незаконно затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади. Місцеві жителі повідомляють, що чиновника могли вивезти в Росію.
Нагадаємо, війська України вже знищили 11 ворожих батальйонів танків, зазначив радник очільника Офісу президента.