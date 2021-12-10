Тижневик "Фокус" назвав імена 100 найвпливовіших українців. Рейтинг складали журналісти видання спільно з експертами. До нього увійшли люди, які мають найбільший вплив на політичні, економічні, суспільні та культурні процеси в країні. У тому числі політики, бізнесмени, артисти, спортсмени, журналісти, громадські діячі.
За оцінкою журналу, найвпливовішою людиною України є президент Володимир Зеленський.
На другій позиції – найбагатший українець, власник групи SCM Рінат Ахметов, який контролює значну частину економіки країни. Бізнесмен вперше опинився у відкритій опозиції до влади - на його телеканалах звучить гостра критика на адресу команди президента, а склад опозиційних до влади спікерів дозволяє говорити про формування нової політсили за підтримки бізнесмена.
Читайте такожBloomberg опублікував свіжий рейтинг найбагатших сімей світуТретє місце в рейтингу займає керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який зосередив у своїх руках солідну політичну владу і займається міжнародними відносинами в ОП.
На четвертому – секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. У журналі зазначили, що при ньому РНБО стала одним із головних ньюзмейкерів у країні.
Замикає п'ятірку найвпливовіших Дмитро Разумков, який нещодавно пустився у самостійне політичне плавання та є одним із найперспективніших конкурентів Зеленського на наступних президентських виборах.
Перша двадцятка рейтингу найвпливовіших людей України виглядає так:
- Президент України Володимир Зеленський
- Власник компанії SCM Рінат Ахметов
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов
- Екс-глава Верховної Ради Дмитро Разумков
- Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко
- Голова СБУ Іван Баканов
- Генеральний прокурор Ірина Венедиктова
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
- Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
- Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця
- Засновник та акціонер компанії "Кернел" Андрій Веревський
- Міністр оборони Олексій Рєзніков
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
- Перша леді України Олена Зеленська
До рейтингу увійшли популярний лікар та блогер Євген Комаровський, чемпіон світу з боксу Олександр Усик, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, прима-балерина Катерина Кухар. Замикає сотню бронзової призерки Олімпіади-2020 з дзюдо Дар'я Білодід.
У "Фокусі" зазначають, що цьогоріч список найвпливовіших українців оновився лише на 43%. Проте географія впливу розширилася: фігуранти рейтингу мешкають у різноманітних місцях – від Європи до обласних центрів України. 83% впливових українців живуть та працюють у Києві.
Середній вік учасників рейтингу – 47,2 роки, 75% – чоловіки, 25% – жінки, 38% впливових українців є представниками органів влади.
Наш рейтинг помолодшав, у ньому побільшало жінок. А представниками культури, науки та спорту можна пишатися. Вони виявляють набагато більшу стабільність і впевненість у майбутньому, ніж багато представників влади. Загалом, коли рейтинг молодшає, це правильно. Сподіваємось, така тенденція збережеться і наступного року, – розповів головний редактор журналу Олексій Газубей.
Розподіл місць відбувався за підсумками експертного опитування, а також з огляду на думку редакційної колегії. Фігурантів рейтингу оцінювали за п'ятьма критеріями: вплив на державні рішення, на громадську думку, бізнес-вплив, особисту популярність та родинні зв'язки.
У виданні зазначили, що більш детально з редакційним рейтингом можна ознайомитись у свіжому номері журналу "Фокус", а 13 грудня рейтинг буде опубліковано на сайті видання.
Як повідомляв УНІАН, рейтинг найвпливовіших жінок світу вперше з 2011 року очолила не Ангела Меркель, яка закінчує свої повноваження на посаді канцлера Німеччини.
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