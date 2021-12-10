До двадцятки лідерів увійшли й президент з першою леді.

Тижневик "Фокус" назвав імена 100 найвпливовіших українців. Рейтинг складали журналісти видання спільно з експертами. До нього увійшли люди, які мають найбільший вплив на політичні, економічні, суспільні та культурні процеси в країні. У тому числі політики, бізнесмени, артисти, спортсмени, журналісти, громадські діячі.

За оцінкою журналу, найвпливовішою людиною України є президент Володимир Зеленський.

На другій позиції – найбагатший українець, власник групи SCM Рінат Ахметов, який контролює значну частину економіки країни. Бізнесмен вперше опинився у відкритій опозиції до влади - на його телеканалах звучить гостра критика на адресу команди президента, а склад опозиційних до влади спікерів дозволяє говорити про формування нової політсили за підтримки бізнесмена.

Читайте такожBloomberg опублікував свіжий рейтинг найбагатших сімей світуТретє місце в рейтингу займає керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який зосередив у своїх руках солідну політичну владу і займається міжнародними відносинами в ОП.

На четвертому – секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. У журналі зазначили, що при ньому РНБО стала одним із головних ньюзмейкерів у країні.

Замикає п'ятірку найвпливовіших Дмитро Разумков, який нещодавно пустився у самостійне політичне плавання та є одним із найперспективніших конкурентів Зеленського на наступних президентських виборах.

Перша двадцятка рейтингу найвпливовіших людей України виглядає так:

Президент України Володимир Зеленський Власник компанії SCM Рінат Ахметов Керівник Офісу президента Андрій Єрмак Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов Екс-глава Верховної Ради Дмитро Разумков Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія Прем'єр-міністр Денис Шмигаль Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко Голова СБУ Іван Баканов Генеральний прокурор Ірина Венедиктова Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця Засновник та акціонер компанії "Кернел" Андрій Веревський Міністр оборони Олексій Рєзніков Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко Перша леді України Олена Зеленська

До рейтингу увійшли популярний лікар та блогер Євген Комаровський, чемпіон світу з боксу Олександр Усик, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, прима-балерина Катерина Кухар. Замикає сотню бронзової призерки Олімпіади-2020 з дзюдо Дар'я Білодід.

У "Фокусі" зазначають, що цьогоріч список найвпливовіших українців оновився лише на 43%. Проте географія впливу розширилася: фігуранти рейтингу мешкають у різноманітних місцях – від Європи до обласних центрів України. 83% впливових українців живуть та працюють у Києві.

Середній вік учасників рейтингу – 47,2 роки, 75% – чоловіки, 25% – жінки, 38% впливових українців є представниками органів влади.

Наш рейтинг помолодшав, у ньому побільшало жінок. А представниками культури, науки та спорту можна пишатися. Вони виявляють набагато більшу стабільність і впевненість у майбутньому, ніж багато представників влади. Загалом, коли рейтинг молодшає, це правильно. Сподіваємось, така тенденція збережеться і наступного року, – розповів головний редактор журналу Олексій Газубей.

Розподіл місць відбувався за підсумками експертного опитування, а також з огляду на думку редакційної колегії. Фігурантів рейтингу оцінювали за п'ятьма критеріями: вплив на державні рішення, на громадську думку, бізнес-вплив, особисту популярність та родинні зв'язки.

У виданні зазначили, що більш детально з редакційним рейтингом можна ознайомитись у свіжому номері журналу "Фокус", а 13 грудня рейтинг буде опубліковано на сайті видання.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг найвпливовіших жінок світу вперше з 2011 року очолила не Ангела Меркель, яка закінчує свої повноваження на посаді канцлера Німеччини.

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Автор: Марта Гичко