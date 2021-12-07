Журнал Forbes опублікував свіжий рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу.

Рейтинг найвпливовіших жінок світу вперше з 2011 року очолила не Ангела Меркель, яка закінчує свої повноваження на посаді канцлера Німеччини.

18-й щорічний список найвпливовіших жінок за версією журналу Forbes містить 40 генеральних директорів, 19 світових лідерів, імунолога і, вперше за більше ніж десятиліття, нового лідера рейтингу.

Так, рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу очолила письменниця Маккензі Скотт, колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса. "Вона третя найбагатша жінка в світі світу, але саме її безперешкодний доступ до цих грошей - і її рішучість пожертвувати їх значущим і революційним способом - ставить її вище конкурентів", - зазначили у Forbes.

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Друге місце у рейтингу Forbes посіла віце-президент США Камала Харріс. Після складання присяги на початку цього року вона піднялася на одну сходинку, потіснивши голову Європейського центрального банку Крістін Лагард на третє місце.

На четвертій сходинці рейтингу - гендиректор General Motors Мері Барра. За нею йде підприємиця, колишня дружина співзасновника Microsoft Білла Гейтса - Мелінда Френч Гейтс.

До першої десятки також потрапили американська підприємиця, доларова мільярдер, президент американської фірми Fidelity Investments Ебігейл Джонсон; іспанська банкір, голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Ана Патрісія Ботін; голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн; тайванський політик, президент Республіки Китай Цай Інвень; та гендиректор багатонаціональної компанії з професійних послуг Accenture Джулі Світ.

До рейтингу також потрапили директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва (22-е місце); телеведуча Опра Вінфрі (№23); акторка Різ Візерспун (№74); співачки Ріанна (№68), Бейонсе (№76) і Тейлор Свіфт (№78); королева Великої Британії Єлизавета II (№70); прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (№83); тенісистка Серена Вільямс (№85) та інші.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році канцлер Німеччини Анґела Меркель вдесяте поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу, за версією журналу Forbes. На другій позиції опинилася голова Європейського центрального банку Крістін Лагард. На третьому місці розташувалася новачок у рейтингу Forbes - майбутня віце-президент США Камала Харріс.

А в 2019 році рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу також очолювала Ангела Меркель. Друге місце посідала екс-голова МВФ Крістін Лагард і спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

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Автор: Олександр Топчій