Підозрюваний заявив, що розкаюється у скоєному.

Київський районний суд Одеси взяв під варту підозрюваного у подвійному вбивстві, який ходив проспектом Небесної Сотні з відрізаною головою батька.

Читайте також"Люди забули бога, і він розлютився": ЗМІ розкрили нові деталі моторошного вбивства в ОдесіЯк передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід 30-річному Дмитру Пономаренку, який підозрюється у вбивстві батька і знайомого.

Чоловіка поміщено в СІЗО на 2 місяці, до 20 березня цього року.

Адвокат просив обрати для підзахисного інший запобіжний захід, аргументуючи відсутністю у нього судимостей, а також тим, що у Пономаренка є неповнолітня дитина.

Сам підозрюваний, який, як з'ясувалося, раніше працював офіціантом, заявив, що розкаюється в скоєному.

Журналісти запитали у підозрюваного, навіщо він скоїв убивство і розчленував батька. За його словами, він був під впливом «всього навколо» і міг «осквернити батька своєю присутністю». Пономаренко розповів, що здійснював якийсь ритуал, в якому «себе утримував» і йому здавалося, що при цьому всі навколо за ним спостерігають.

Моторошне вбивство в Одесі: подробиці

20 січня в Одесі на проспекті Небесної Сотні затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох осіб.

Чоловік зарізав свого 53-річного батька і 32-річного знайомого. Батькові відрізав голову, розпоров черевну порожнину, і, обмотавши кишками, вийшов з головою в руках на вулицю.

У рамках провадження, розпочатого за пунктом 1 частини 2 статті 115 (умисне вбивство), призначено ряд експертиз.

Пізніше з'ясувалося, що підозрюваний працював у п'ятизірковому готелі «Дюк», розташованому в провулку Чайковського, звідки його було звільнено за неналежну поведінку і перебування у стані наркотичного сп'яніння.

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Автор: Лариса Козова