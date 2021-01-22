Київський районний суд Одеси взяв під варту підозрюваного у подвійному вбивстві, який ходив проспектом Небесної Сотні з відрізаною головою батька.
Читайте також"Люди забули бога, і він розлютився": ЗМІ розкрили нові деталі моторошного вбивства в ОдесіЯк передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід 30-річному Дмитру Пономаренку, який підозрюється у вбивстві батька і знайомого.
Чоловіка поміщено в СІЗО на 2 місяці, до 20 березня цього року.
Адвокат просив обрати для підзахисного інший запобіжний захід, аргументуючи відсутністю у нього судимостей, а також тим, що у Пономаренка є неповнолітня дитина.
Сам підозрюваний, який, як з'ясувалося, раніше працював офіціантом, заявив, що розкаюється в скоєному.
Журналісти запитали у підозрюваного, навіщо він скоїв убивство і розчленував батька. За його словами, він був під впливом «всього навколо» і міг «осквернити батька своєю присутністю». Пономаренко розповів, що здійснював якийсь ритуал, в якому «себе утримував» і йому здавалося, що при цьому всі навколо за ним спостерігають.
Моторошне вбивство в Одесі: подробиці
20 січня в Одесі на проспекті Небесної Сотні затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох осіб.
Чоловік зарізав свого 53-річного батька і 32-річного знайомого. Батькові відрізав голову, розпоров черевну порожнину, і, обмотавши кишками, вийшов з головою в руках на вулицю.
У рамках провадження, розпочатого за пунктом 1 частини 2 статті 115 (умисне вбивство), призначено ряд експертиз.
Пізніше з'ясувалося, що підозрюваний працював у п'ятизірковому готелі «Дюк», розташованому в провулку Чайковського, звідки його було звільнено за неналежну поведінку і перебування у стані наркотичного сп'яніння.
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