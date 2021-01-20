В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві і розчленуванні двох осіб.
Як повідомили журналістам у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні по спецлінії "102" надійшла інформація про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках.
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Оперативно прибувши за викликом, поліцейські побачили зловмисника, який заходив у під'їзд житлового будинку.
Правоохоронці зайшли за ним (у його квартиру), де виявили тіла двох убитих чоловіків.
Зараз на місці події працює керівництво регіонального главку Нацполіції і слідчо-оперативна група.
Відомості за фактом умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.
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У Департаменті кримінального розшуку Нацполіції повідомили, що затриманий в Одесі чоловік ніс відрізану голову і був обмотаний людськими внутрішніми органами. За попередніми даними, він убив батька і ще одну людину, дані якої наразі з'ясовуються.
Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому - відрізав голову.
У соціальних мережах повідомляють, що оголеного чоловіка побачили місцеві жителі, коли він виходив з під'їзду з «відрізаною головою».
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