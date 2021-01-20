Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому – відчленував голову.

В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві і розчленуванні двох осіб.

Як повідомили журналістам у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні по спецлінії "102" надійшла інформація про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках.

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Оперативно прибувши за викликом, поліцейські побачили зловмисника, який заходив у під'їзд житлового будинку.

Правоохоронці зайшли за ним (у його квартиру), де виявили тіла двох убитих чоловіків.

Зараз на місці події працює керівництво регіонального главку Нацполіції і слідчо-оперативна група.

Відомості за фактом умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.

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У Департаменті кримінального розшуку Нацполіції повідомили, що затриманий в Одесі чоловік ніс відрізану голову і був обмотаний людськими внутрішніми органами. За попередніми даними, він убив батька і ще одну людину, дані якої наразі з'ясовуються.

Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому - відрізав голову.

У соціальних мережах повідомляють, що оголеного чоловіка побачили місцеві жителі, коли він виходив з під'їзду з «відрізаною головою».

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Автор: Лариса Козова