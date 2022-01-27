Замовлення надсилаються додому чи на поштове відділення.

Відтепер результати адміністративних послуг, зокрема дозвільні документи та витяги з державних реєстрів, можна отримати поштою.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

"Сьогодні ми розширюємо кількість адмінпослуг, результати яких можна швидко та комфортно отримати "Укрпоштою"... Громадяни зможуть отримати поштою, зокрема, дозвільні документи, витяги з державних реєстрів, результати пенсійних послуг, взяття на облік ВПО тощо", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Людмили Рабчинської, в законодавстві України досі відсутній єдиний для всіх порядок доставки результатів адмінпослуг.

"Відтепер завдяки ухваленому урядом положенню ("Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку та Примірного регламенту ЦНАП" - УНІАН), не потрібно ходити до ЦНАП двічі - за оформленням заявки на послугу та отриманням результату. Громадяни зможуть отримати необхідні документи вдома", - сказала вона.

Зазначається, що українці зможуть замовити результати адмінпослуг додому чи на поштове відділення. Юридичним особам листи надсилатимуть в абонентські поштові скриньки, канцелярії або вручатимуть представникові.

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