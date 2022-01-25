Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на введення електронного декларування для міжнародних поштових та експрес-відправлень.
Як передає кореспондент УНІАН, законопроект передбачає розширити перелік товарів, які заборонено пересилати в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, шляхом включення до такого переліку алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів.
За прийняття законопроекту "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування" (№4279) у другому читанні проголосували 237 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроект пропонує запровадити електронне декларування для міжнародних та експрес-відправлень шляхом подання операторами поштового зв'язку та експрес-перевізниками відповідних реєстрів - тимчасових та додаткових.
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Крім того, пропонується визначити відомості, які вносяться до таких реєстрів, встановити процедуру та строки їх надання митному органу та закріпити виключно письмову форму декларування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, сприятиме автоматизації процесів здійснення їх митного контролю та митного оформлення, а також веденню об'єктивного обліку та формуванню достовірної статистики таких товарів.
Податок на посилки:
- У грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році", згідно з яким одна людина зможе отримати всього три міжнародні посилки на місяць.
- При цьому сумарна вартість товарів у кожній з них не повинна була перевищувати 150 євро. А починаючи з четвертої, такі відправлення обкладалися ПДВ, митом та акцизом. Дане обмеження мало запрацювати з 1 січня 2019 року.
- Державна фіскальна служба визнала, що не зможе реалізувати норми цього закону через відсутність розуміння впровадження механізму відстеження посилок.
- У вересні 2018 року "Укрпошта" значно підвищила тарифи на доставку листів та посилок.
- У листопаді 2018 року Верховна Рада України разом з держбюджетом на 2019 рік прийняла закон, яким, зокрема, був знижено поріг безмитного ввезення інтернет-покупок для фізосіб-одержувачів.
- 23 листопада 2018 року Верховна Рада скасувала норму про "три посилки", згідно з якою одна людина зможе отримати лише три міжнародні посилки на місяць, тому що поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого механізму.
- 2 січня 2019 року в Україні змінився податок на посилки з-за кордону.
- З 1 липня 2019 року в Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу, згідно з якими поріг на безмитні пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях знизився до 100 євро зі 150 євро.
- 27 січня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту з 100 до 150 євро.