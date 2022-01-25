Рада ухвалила закон про введення електронного декларування для міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на введення електронного декларування для міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект передбачає розширити перелік товарів, які заборонено пересилати в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, шляхом включення до такого переліку алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування" (№4279) у другому читанні проголосували 237 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект пропонує запровадити електронне декларування для міжнародних та експрес-відправлень шляхом подання операторами поштового зв'язку та експрес-перевізниками відповідних реєстрів - тимчасових та додаткових.

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Крім того, пропонується визначити відомості, які вносяться до таких реєстрів, встановити процедуру та строки їх надання митному органу та закріпити виключно письмову форму декларування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, сприятиме автоматизації процесів здійснення їх митного контролю та митного оформлення, а також веденню об'єктивного обліку та формуванню достовірної статистики таких товарів.

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