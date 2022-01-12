Зокрема, до кінця року в "Дії" мають запрацювати до 130 послуг.

Кабінет міністрів України в рамках процесу цифровізації запланував на 2022 рік реалізацію низки проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"До кінця 2022 року плануємо збільшити до 130 кількість доступних послуг в "Дії", зокрема, податкові послуги та послуги для внутрішньо переміщених осіб, запускаємо по всій країні зміну місця реєстрації онлайн, працюємо над запуском пенсійних посвідчень у "Дії", посвідчень учасників бойових дій і ще цілий ряд цікавих новинок", - сказав він.

За його словами, завдяки реалізації проекту "Інтернет-субвенція" до всесвітньої мережі планується приєднати не менш 1500 сіл та 3000 соціальних закладів у цих населених пунктах. Таким чином планується забезпечити покриття мобільним інтернетом 90% населення України.

Читайте такожЦифровізація та збори за бажанням: у ЗСУ обіцяють жінкам "комфортне" взяття на облікТакож Шмигаль додав, що у 2022 році планується продовжити цифровізацію у сфері інфраструктури (заплановано повноцінно запустити в роботу систему для онлайн-бронювання дозволів "Шлях"), а також планується запуск у промисловому режимі електронної товаро-транспортної накладної та програми в "e-Кордон". Окремим проектом стане запуск інформаційно-аналітичної системи "e-Пасажир" щодо міжобласних пасажирських перевезень.

У сфері юстиції планується підвищити ефективність виконання судових рішень та рішень інших органів через цифрову трансформацію виконавчого провадження. Крім цього, планується запустити експериментальний проект щодо поетапного створення єдиної державної системи електронного нотаріату.

Також планується подальше впровадження безпаперового режиму у сфері охорони здоров'я.

"Охоплення цифровими послугами повинно сягнути не менше 34 мільйонів громадян України. Будуть запроваджені нові електронні сервіси для пацієнтів щодо неонатального скринінгу, донорства крові та її компонентів, електронний рецепт на всі рецептурні лікарські засоби та інші послуги", - сказав прем’єр.

Також, за його словам, цифровізація цього року торкнеться лісової галузі, земельних питань та екологічної політики.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський у листопаді 2021 року анонсував співпрацю Міністерства цифрової трансформації з американською корпорацією Apple у рамках проведення перепису населення України у 2023 році.

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