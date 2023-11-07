Нова послуга в застосунку "Дія" буде повністю безоплатною.

Уряд підтримав можливість оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через державний застосунок "Дія".

Про це повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram. "Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була "Дія". Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку "Дія.Підписом". Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", - зазначив Федоров.

За його словами, нова послуга в "Дії" буде повністю безоплатною. При цьому класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

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Нові послуги в "Дії" - що відомо

З жовтня в "Дії" українці мають змогу знайти найближчий до себе "Пункт незламності". З міркувань безпеки послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

На початку листопада в застосунку запустили нову послугу, за якою можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення в "Дії".

А 1 листопада у ДПСУ пояснили, чому документи в "Дії" не прийматимуть на пропускних пунктах України.

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