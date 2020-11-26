Харківським правоохоронцям довелося імітувати викрадення лідера ромської громади з метою попередження справжнього злочину.
Читайте такожВ Одесі затримали киянина, який замовив убивство комерсанта (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Викрадення планував 22-річний житель Броварів.
«За його звільнення, начебто, хотів отримати викуп у 100 тисяч доларів. І навіть знайшов спільника, який мав викрасти та тримати чоловіка в заручниках», – говориться у сюжеті.
Поліцейські випередили змовників та влаштували масштабну спецоперацію. Того ж дня організатора затримали у Києві.
Обом зловмисникам загрожує 12 років за ґратами.
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