Викрито механізм легалізації коштів, отриманих від протиправної підприємницької діяльності в окупованому Криму.

Викрито групу осіб, які в окупованому Криму організували надання санаторно-курортних послуг, у тому числі для лікування та оздоровлення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, суддів та держслужбовців РФ.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, викрито групу осіб, які надавали незаконні послуги ряду страхових компаній з формування активів шляхом укладання "фіктивних" правочинів з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України з метою приховання стійкої фінансової неспроможності цих компаній.

Зазначається, що організатору та його спільниці, які на "підконтрольних" осіб зареєстрували ряд компаній, що здійснюють діяльність на фондовому ринку України та в подальшому укладають "фіктивні" правочини з купівлі-продажу ОВДП із страховими компаніями, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 220-2 Кримінального кодексу України.

Також в прокуратурі зазначають, що у межах вказаного провадження проведено обшуки, у ході яких виявлено документацію, електронні файли та інші докази, які дозволили викрити ще одну злочинну схему, пов’язану з протиправною підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим. "Отримані документи та записи свідчать, що громадяни України організували в окупованому місті Саки надання санаторно-курортних послуг, у тому числі для лікування та оздоровлення військовослужбовців Збройних сил РФ, суддів та держслужбовців РФ", - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що грошові кошти, отримані у якості доходу від вказаної діяльності, учасники незаконної схеми переправляли на материкову територію України, де за допомогою конвертаційного центру здійснювали їх обготівкування та у подальшому легалізовували шляхом проведення фінансових операцій щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України із використанням фінансових компаній, у тому числі вищезгаданої страхової компанії.

В прокуратурі зазначають, що триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на фіксацію злочинної діяльності цієї групи та встановлення усіх осіб, які до неї причетні.

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Автор: Надя Пришляк