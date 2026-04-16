Ціна вищої освіти в Україні в Україні злетіла на 60%: названо найдорожчі спеціальності

Вартість навчання в українських університетах стрімко зросла. За останні чотири роки вона підскочила на 60%. Найбільше подорожчання зафіксували саме у 2025 році, свідчать дані освітнього порталу Education.ua.

За даними дослідження, середня вартість навчання зростала щороку. У 2022 році ціна становила 19 171 грн, у 2023 - 21 591 грн, у 2024 - 25 347 грн, а у 2025 році досягла вже 30 798 грн.

Зазначається, що найшвидше дорожчають спеціальності, пов’язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Наприклад, середня вартість навчання за спеціальністю "Міжнародні відносини" за 4 роки зросла на 93% - з 24 920 грн до 48 079 грн, а за спеціальністю "Громадське здоров'я" на 77% - з 20 284 грн до 35 809 грн.

Найдорожчими виявились стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ та мистецтво. Щороку ці напрями потрапляють до рейтингу найдорожчих.

Водночас найнижчі ціни мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Йдеться, зокрема, про залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.

Найдорожче вища освіта коштує у приватних закладах, де навчання стартує від 100 тисяч грн на рік. Так, рік навчання в Амерікан Юніверсіті Київ у 2025 році коштував у середньому 323 999 грн, у Зіґмунд Фройд Університет Україна - 315 000 грн, а в Українському католицькому університеті - 147 000 грн.

При цьому найдешевше навчання переважно в педагогічних і духовних вишах. Найнижчі ціни 2025 року спостерігаються в Таврійському християнському інституті, де рік навчання в середньому коштував 11 750 грн, Волинській православній богословській академії - 15 000 грн, а також у Бердянському державному педагогічному університеті - 15 177 грн.

У березні повідомлялося, що за результатими опитування Соціологічної групи "Рейтинг" найчастіше висловлювали готовність виїхати з України підлітки та юнаки віком 14-24 роки. Найпоширенішими причинами виїхати з України були матеріальне благополуччя, військові дії в Україні – 39%, відсутність можливостей для роботи та загроза життю або бажання отримати новий досвід.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що з січня 2026 року зарплати педагогів у школах України зросли на 30%. За її словами, це була лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступний етап полягає в додатковому зростанні зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів.

