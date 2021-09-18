ВРП виконала вимогу закону України щодо призначення членів першого складу комісії для проведення конкурсу на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук підписав наказ від 17 вересня 2021 року, яким призначив перший склад конкурсної комісії, що обиратиме членів ВККС України.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

"ВРП, таким чином, виконала вимогу закону України щодо призначення членів першого складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - йдеться у повідомленні.

До складу цієї конкурсної комісії увійшли:

колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Роберт Брукхейсен;

суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці Тед Зажечни;

голова Верховного суду штату Мічиган у відставці Стівен Маркмен;

суддя Київського апеляційного суду Сергій Верланов;

заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду Євген Мєзєнцев;

суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Іван Міщенко.

"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки занепокоєна масовим звільненням суддів та не наповненням суддівської системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв’язку із припиненням роботи ВККС", - додається у повідомленні.

Читайте такожУкраїнці не хочуть передавати активістам право формувати суди і виступають за впровадження судів присяжних - опитування

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Законом передбачено, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Автор: Тамара Отовська