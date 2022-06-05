Аукціон відбувся в рамках презентації програми United 24 на території Українського Дому у Вашингтоні / фото facebook.com/tatiana.vorozhko

Вишиту сорочку, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки 19 травня, було продано на благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тисяч доларів.

Як повідомляє "Голос Америки", покупцем лота стала юридична компанія Asters USA.

Аукціон відбувся у п'ятницю, 3 червня, в рамках презентації програми United 24 на території Українського Дому у Вашингтоні.

Як пояснюють організатори події, United 24 було створено для залучення коштів для допомоги Україні. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.

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Під час благодійного аукціону у п'ятницю окрім вишитої сорочки українського президента було продано футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії 1 червня.

Також "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку в селищі Бородянка, що на Київщині.

Аукціон у Вашингтоні

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України United24. Платформу створено з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

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