Зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами.

Оперативники Служби безпеки України викрила українця, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах.

Як повідомляє прес-центр СБУ, також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів.

"Його дії мали розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Україні та створити "потрібну інформаційну картинку" для РФ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що громадянин, який позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок", погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату - через заборонені електронні гаманці. Так званий "журналіст" регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений телеграм-канал.

В СБУ розповіли, що на початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

"Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення. Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові телеграм-канали, на що йому окремо виділяли фінансування", - зазначили у відомстві.

Слідством встановлено, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

"У подальшому куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою. Останнє завдання "медійника" ‒ розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців", - розповіли в СБУ.

Зловмисника затримано і повідомлено йому про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, кіберфахівці Служби безпеки України виявили та ліквідували у Львові дві ботоферми із загальною "потужністю" в 18 тис. фейкових акаунтів.