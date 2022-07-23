Зокрема, бажано зробити геоприв’язування з координатами розташування загарбників.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України просить жителів Енергодара повідомити точне розташування російських окупантів.

Про це повідомляє ГУР Міноборони у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у розвідці просять мешканців міста Енергодар та прилеглих територій терміново повідомити точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця розташування та маршрути пересування військової техніки, точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреси проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз), а також осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Як повідомляв УНІАН, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією знаходиться місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

За даними "Енергоатома", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

21 липня в "Енергоатомі" повідомили, що окупанти розмістили військову техніку та зброю також у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС.

Нагадаємо, дещо раніше експерт описав майбутнє звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

22 липня розвідка показала ювелірний удар дронами-камікадзе по позиціях окупантів біля Запорізької АЕС.

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